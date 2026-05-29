İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2026 Cuma / 13 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9008
  • EURO
    53,4669
  • ALTIN
    6672.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Etiyopya'da bayram sevinci: Çocuklara şeker ve balon dağıtıldı
Dünya

Etiyopya'da bayram sevinci: Çocuklara şeker ve balon dağıtıldı

Yeryüzü Doktorları Derneği, Etiyopya'nın Babile kentinin kırsalında yaşayan çocuklara şeker ve balon hediye etti.

AA29 Mayıs 2026 Cuma 10:00 - Güncelleme:
Etiyopya'da bayram sevinci: Çocuklara şeker ve balon dağıtıldı
ABONE OL

Kurban Bayramı dolayısıyla "Kurban olsun sağlık olsun" sloganıyla yürütülen "Etiyopya Kurban Operasyonu" kapsamında ülkeye gelen dernek, burada yaşayan çocukları da unutmadı.

Kurban kesimi için bulundukları Oromia bölgesindeki Babile kentinin köylerini ziyaret eden dernek, kırsal kesimde yaşayan çocuklara şeker ve balon dağıttı.

Dernek çalışanları ayrıca, çocuklarla şarkılar söyleyip oyunlar oynayarak onların yüzlerini güldürdü.

"KURBAN OLSUN SAĞLIK OLSUN"

Açıklamalarda bulunan Yeryüzü Doktorları Derneği Sosyal Medya Uzmanı Şüheda Nur Fidanol, bu yıl da "Kurban olsun sağlık olsun" diyerek Etiyopya'ya geldiklerini söyledi.

Kurban kesimi yaptıktan sonra dağıtıma çıktıklarını anlatan Fidanol, "Dağıtıma her çıktığımızda çocuklarla oyunlar oynuyoruz, şeker ve balon dağıtıyoruz. Onların mutluluğu aslında bizim mutluluğumuz oluyor. Burada olmaktan çok keyif alıyoruz. Dünyanın her bir yerinde, bütün mazlum coğrafyalarda olmaya çalışıyoruz, olacağız da inşallah." dedi.

Fidanol, çocuklara şeker dağıttıklarını belirterek, "Çocuklarla el ele tutuşup şarkılar söyledik. Birlikte çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyum." diye konuştu.

Afrika'da çocuk olmanın çok zor olduğunu ifade eden Fidanol, buradaki çocuklar için bir balonun, şekerin çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Tosun firarda! Sahibinden kaçıp dükkana daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.