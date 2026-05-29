Etiyopya'da bayram sevinci: Çocuklara şeker ve balon dağıtıldı

Kurban Bayramı dolayısıyla "Kurban olsun sağlık olsun" sloganıyla yürütülen "Etiyopya Kurban Operasyonu" kapsamında ülkeye gelen dernek, burada yaşayan çocukları da unutmadı.

Kurban kesimi için bulundukları Oromia bölgesindeki Babile kentinin köylerini ziyaret eden dernek, kırsal kesimde yaşayan çocuklara şeker ve balon dağıttı.

Dernek çalışanları ayrıca, çocuklarla şarkılar söyleyip oyunlar oynayarak onların yüzlerini güldürdü.

Açıklamalarda bulunan Yeryüzü Doktorları Derneği Sosyal Medya Uzmanı Şüheda Nur Fidanol, bu yıl da "Kurban olsun sağlık olsun" diyerek Etiyopya'ya geldiklerini söyledi.

Kurban kesimi yaptıktan sonra dağıtıma çıktıklarını anlatan Fidanol, "Dağıtıma her çıktığımızda çocuklarla oyunlar oynuyoruz, şeker ve balon dağıtıyoruz. Onların mutluluğu aslında bizim mutluluğumuz oluyor. Burada olmaktan çok keyif alıyoruz. Dünyanın her bir yerinde, bütün mazlum coğrafyalarda olmaya çalışıyoruz, olacağız da inşallah." dedi.

Fidanol, çocuklara şeker dağıttıklarını belirterek, "Çocuklarla el ele tutuşup şarkılar söyledik. Birlikte çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyum." diye konuştu.

Afrika'da çocuk olmanın çok zor olduğunu ifade eden Fidanol, buradaki çocuklar için bir balonun, şekerin çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi.