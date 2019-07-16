Harar'daki okullardan çıkan belge ve kayıtlara göre, bir kampüste yer alan okulların eski müdürü Etiyopyalı Yasin Noor, yaklaşık bir yıldır velilerden alınan kayıt, kitap ve kıyafet ücretlerin hepsi için şahsi hesabını kullandı.

Geçen ay, Harar Milli Eğitim Bakanlığının yapılması beklenen devir nedeniyle "tüm kayıtları durdurma" emrini dikkate almayan Noor, yeni yıl için velilerin ödediği kayıt paralarını da kendi hesabında toplayarak okula teslim etmedi.

- YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

TMV yetkililerinden edinilen bilgiye göre, okullardaki kantin gibi bazı bağımsız bölümleri kiraya vererek gelir elde eden müdürün, söz konusu kiralamalar karşılığında makbuz kesmediği anlaşıldı.

Harar Savcılığına başvuran TMV, ortadan kaybolan paralara ilişkin yasal süreç başlattı.

- NOOR, OKULLARIN DEVRİNDE ZORLUK ÇIKARIYORDU

FETÖ'den aldığı emirlerle yaklaşık 2 senedir okulların devrini önleyen ve zorluk çıkaran Noor, devir sonrası okulda yapmaya çalıştığı provokasyon girişimi sonucu gözaltına alınmıştı. Üç gün gözaltında tutulan Noor, daha sonra serbest bırakılmıştı.

- TÜM OKULLAR TEK ELDEN YÖNETİLİYOR

Öte yandan, okuldan çıkan belleklerde yer alan veriler, FETÖ'cülerin hileli satış yalanını bir kez daha ortaya çıkararak tüm FETÖ okullarının halen örgüt tarafından ve tek elden yönetildiğini gösterdi.

Diğer şehirlerde "Intellectual Schools" ve Harar'da "Rainbow Schools" adını taşıyan okullar aynı bilgi ve belge sistemini kullanırken Rainbow'da çalışanlara sistemde nasıl işlem yapacakları Intellectual Schools sisteminden ekran görüntüsü alınarak örneklerle anlatılıyor.

FETÖ'nün Harar'daki okulların dışında, biri 15 Temmuz darbe girişiminden sonra faaliyete geçen 6 okulu daha bulunuyor.

- KAÇAK TÜRK VATANDAŞLARI ÜLKEDE ÇALIŞTIRILMAYA BAŞLANDI

AA'nın geçen yıl yayımladığı belgelere göre, hayır kurumu çatısı altında bağışlarla kurulan okullar, 2009 ve 2017'de ülke yasalarına aykırı şekilde şahıs şirketlerine satıldı.

Devri engellemek için 2017'de okulları, isimlerini değiştirerek Alman vatandaşlığı bulunan FETÖ'cüleri şirkete ortak yapan örgüt, diplomaları Türk Büyükelçiliğince onaylanmayan ve öğretmen olduğu şüpheli çok sayıda kaçak Türk vatandaşını ülkede çalıştırmaya başladı.