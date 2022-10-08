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Dünya

Etiyopya'da İHA saldırısı: 5 kişi öldü

Etiyopya'nın Tigray bölgesinde insansız hava araçlarıyla düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA8 Ekim 2022 Cumartesi 13:48 - Güncelleme:
Etiyopya'da İHA saldırısı: 5 kişi öldü
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Tigray'daki Ayder Hastanesinin Genel Müdürü Dr. Kibrom Gebreselassie, yaptığı açıklamada, bölgeye hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Dr. Gebreselassie, hava saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Etiyopya hükümetinden saldırı iddialarıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Bölgede çatışmaların yeniden başladığı ağustostan bu yana çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirildi.

ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliğinin, tarafların doğrudan barış müzakerelerine başlaması için çabaları sürüyor.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

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