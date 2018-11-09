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Etiyopya'da yüzlerce insanın gömüldüğü toplu mezar bulundu

Etiyopya'da Somali ve Oromiya eyaletlerinde çıkan şiddet olaylarında yüzlerce insanın gömüldüğü toplu mezar bulundu.

  • AA
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Ülke basınında yer alan haberlere göre, gözaltına alınan eski Somali Eyalet Başkanı Abdi Muhammed Ömer ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bulunan toplu mezarda yaklaşık 200 ceset çıkarıldı.

Ömer, etnik ve dini şiddeti körüklemek ve insan hakları ihlalleri iddiasıyla başkent Addis Ababa'da gözaltına alınmıştı.

Federal hükümetle yaşadığı anlaşmazlık sonrası istifası istenen ancak istifaya yanaşmayan Abdi Muhammed Ömer, ordunun 6 Ağustos'ta eyalete girmesi sonrası görevini bırakmış, yerine Mustafa Ömer yeni başkan olarak getirilmişti.

Bölgede Oromo ve Somali etnik grupları arasında yaşanan etnik çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti, 1 milyondan fazla kişi evini terk etmek zorunda kalmıştı.

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