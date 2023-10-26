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Dünya

Euroclear, dondurulan Rus varlıklarının faizinden bu yılın 9 ayında 3 milyar avro gelir elde etti

Menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear, Avrupa Birliği (AB) yaptırımları nedeniyle dondurulan Rus varlıklarının faizinden bu yılın 9 ayında 3 milyar avro gelir elde etti.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 15:41 - Güncelleme:
Euroclear, dondurulan Rus varlıklarının faizinden bu yılın 9 ayında 3 milyar avro gelir elde etti
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Belçika merkezli finans kuruluşu Euroclear, 2023'ün ilk 9 ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, yüksek faiz ortamı nedeniyle Euroclear'ın net faiz kazançlarında hızlı bir artış oldu ve net faiz geliri 9 ayda 3,8 milyar avronun üzerine çıktı. Bu gelirin yaklaşık 3 milyar avroluk kısmı Rusya'ya yönelik yaptırım ve tedbirlerle bağlantılı olan varlıkların faizlerinden kaynaklandı.

Euroclear, Rus varlıklarına ilişkin durumun karmaşıklığı ve yasal giderlerdeki artış nedeniyle Rusya yaptırımlarının etkilerinin yönetimi için 34 milyon avro harcama yaptı.

Euroclear, 2022 yılının 9 aylık döneminde ise Rus varlıklarından 347 milyon avro gelir elde etmişti.

- TOPLAM 300 MİLYAR AVRO

Yaklaşık 200 milyar avrosu AB üyeleri tarafından olmak üzere Batılı ülkeler Rusya Merkez Bankası'nın toplamda yaklaşık 300 milyar avrosunu dondurmuştu.

Bu aşamada dondurulan varlıklar ve bu varlıklardan sağlanan gelirin sahibinin rızası olmadan kullanımının hukuki ve finansal boyutları tartışılıyor.

AB'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin büyük kısmı, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'da bulunuyor.

Euroclear'ın dondurulan varlıklar nedeniyle bilançosundaki varlıkları hızla artarken, kurum büyük miktarda faiz geliri sağlıyor.

AB ise Rusya'nın savaş nedeniyle dondurulan 200 milyar avrodan fazla varlığını kullanmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. AB planı kapsamında Belçika'da Euroclear'ın ilgili Rus varlıklarından elde ettiği faiz gelirlerine yönelik özel bir vergi getirilmesi ve bunun Ukrayna'da kullanılması da tartışılan unsurlar arasında.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise haziran ayında Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarına yönelik AB Komisyonu'nu uyarmıştı.

ECB, Rus varlıklarına veya bunların gelirlerine el koymanın, avronun küresel para birimi olarak konumuna ve finansal istikrara zarar verebileceği konusundaki hassasiyete dikkati çekmişti.

Özellikle AB'nin tek taraflı hareket etmesi durumunda, büyük miktarda döviz rezervine sahip diğer merkez bankalarının avrodan çıkabileceğine işaret eden ECB, avro cinsinden varlıklardan uzaklaşılabileceğini ve Avrupa ülkelerinin finansman maliyetlerinin yükselebileceğini belirtmişti.

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