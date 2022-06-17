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Dünya

Eurovision 2023 İngiltere'de yapılacak

Avrupa Yayın Birliği (EUB) Ukrayna'daki mevcut durum nedeniyle 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın Ukrayna'da yapılmayacağını açıkladı.

IHA17 Haziran 2022 Cuma 15:11 - Güncelleme:
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Avrupa Yayın Birliği (EUB) Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle 2023'te yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nın İngiltere'de yapılmasına karar verildiğini duyurdu. EBU tarafından yapılan açıklamada, Mayıs ayında düzenlenen yarışmada, Ukrayna'yı temsil eden Kalush Orchestra isimli grubun Stefania isimli şarkıyla birinci olduğu hatırlatılarak, "Tarafsız analizin ardından, mevcut koşullar göz önüne alındığında Ukrayna'nın gelecek yıl yapılacak şarkı yarışmasına ev sahipliği yapmasının mümkün olmayacağı sonucuna varılmıştır" denildi.

İngiltere bu yıl düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda ikinci olmuştu.

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