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Eurovision’da jüri hatası düzeltildi: Kuzey Makedonya bir sıra yükseldi

Eurovision yarışmasında sürpriz başarı elde eden Kuzey Makedonya yarışmacısı Tamara Todevska, jüri hatasının düzeltilmesinin ardından bir sıra yükseldi.

  • İHA
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Eurovision şarkı yarışmasında Beyaz Rusya jürisinin oy sayımı hatasının düzeltilmesi, yarışmadaki ilk 4 sırayı etkilemedi ancak Kuzey Makedonya yarışmacısının bir sıra yükselmesini sağladı. Sürpriz bir başarıya imza atan Kuzey Makedonya yarışmacısı Tamara Todevska, oy hatasının düzeltilmesiyle genel sıralamada 8. sıradan 7. sıraya yükselerek jüri oyları sıralamasında ise birinci sırayı almış oldu.
 
18 Haziran Cumartesi günü İsrail'in başkenti Tel Aviv’de gerçekleştirilen Eurovision şarkı yarışmasında Kuzey Makedonya’dan Tamara Todevska, Proud (Gururlu) şarkısıyla mücadele etmişti.
 
Bugüne kadarki Eurovision yarışmaları arasında Kuzey Makedonya'ya en büyük başarıyı getiren Tamara, ülkesinde büyük bir coşkuyla karşılandı.

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