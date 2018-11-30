'Sarı yeleklilerin' Paris Koordinatörü Valette: Eylemciler Macron'un istifasını istiyor

Fransa'da akaryakıt zamlarını protesto eden "Sarı yeleklilerin" Paris Koordinatörü Thierry Paul Valette, akaryakıta ek vergi koyulmasının bardağı taşıran son damla olduğunu ve eylemcilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını istediklerini söyledi.

Valette, yaklaşık 15 gündür ülke genelinde hükümetin akaryakıta ek vergi getirmesine karşı düzenlenen protestolara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gösterilerin akaryakıta ek vergi gelmesiyle başladığını anımsatan Valette, "Akaryakıta ek vergi koyulması bardağı taşıran son damla oldu. İnsanlar sokakta çünkü onlarda ciddi ve derin bir adaletsizlik duygusu var. Her zaman aynı sınıftaki insanlar vergi ödemek zorunda kalıyor, parası olan üst sınıflara ve büyük şirketlere vergi uygulanmıyor. Bu nedenle Macron'un politikalarına karşı insanların sabrı tükendi ve sokaklara döküldü. Eylemciler Macron'un istifasını istiyor. Bunun yanında başka talepleri de var." diye konuştu.

Valette, eylemcilerin kendilerini dinlemediği ve kulak asmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını istediğini söyledi.

Fransızların sürekli vergi ödemekten bıktığını belirten Valette, "Göstericiler, Macron'un yürüttüğü reformlarla ilgili referandum da istiyor. Bunun yanında Macron aynı zamanda Fransızları provoke ediyor. Mütevazi değil. İnsanlar artık Macron'un bu tavrından sıkıldı." dedi.

Valette, gösterilerin bitmesinin Macron ve hükümetinin yapacaklarına bağlı olduğuna dikkati çekerek, Macron'un salı günü çevre ve iklim değişikliğine ilişkin yaptığı konuşmanın kendilerini memnun ve ikna etmediğini söyledi.

"Macron'un hızlı şekilde bizleri memnun edecek yeni somut adımlar atması gerekiyor, aksi takdirde gösteriler devam edecek." diyen Valette, vergilerin kaldırılması, adaletsizliklerin giderilmesi, halka yasaların referandumla sorulması gibi taleplerinin olduğunu kaydetti.

Valette, Macron'un çevre konusunda açıkladığı adımlara karşı olmadığını ancak bu adımların ay sonunu zor getiren insanların sorunlarına çözüm getirmediğini vurguladı.

"Macron ve hükümet eylemcilerin sorunlarını çözüme kavuşturmazsa Fransızları devrime iter." diyen Valette, tüm sorumluluğun Macron'da olduğunu vurguladı.

"Sarı yeleklilerin" yarın Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde büyük bir gösteri yapması bekleniyor.

Macron, salı günü yaptığı konuşmada, hedefledikleri reformları gerçekleştireceklerini ve şu an yaşanan sorunların 40 yılın birikimi olduğunu söylemişti.

Çevre ve iklim değişikliğine ilişkin sorunlara çözüm bulmak için ülkenin farklı bölgelerinde yapacakları çalışmalara "Sarı yeleklilerden" de bir heyetin katılmasını isteyen Macron, akaryakıt vergilerini petrol fiyatlarına göre 3 ayda bir revize edeceklerini ve ülkede kömürle çalışan tüm santralleri 2022'ye kadar kapatacaklarını duyurmuştu.

Fransızların yüzde 84'ü destekliyor

Macron bir süredir, göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü reformların ülkedeki zenginleri daha da zengin ettiği, orta ve alt gelirli insanların ise yaşamlarını zorlaştırdığı yönünde eleştiriliyor.

Fransa'da yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 84'ü "Sarı yeleklileri" destekliyor.

Protestocuların çoğunun orta gelir grubundaki kişilerden oluştuğu belirtiliyor.

Fransa'da son bir yılda motorin fiyatları yüzde 20'den fazla artış gösterdi.

Bir süre daha devam etmesi beklenen gösterilerde, şu ana kadar Paris'in ünlü caddelerindeki birçok iş yeri hasar gördü, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışları tutuldu.

Eylemler nedeniyle 24 Kasım'da Eyfel Kulesi ziyarete kapatılırken, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

Ülke genelinde yüz binlerce kişinin katıldığı protestolarda çıkan olaylarda iki kişi hayatını kaybetti, 141'i güvenlik görevlisi 780 kişi yaralandı, 794 kişi gözaltına alındı ve 9 kişi hapis cezasına çarptırıldı.