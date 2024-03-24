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Dünya

Eylemciler NATO ve ABD'ye ait askeri malzemeleri taşıyan treni durdurdu

Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde savaş karşıtı bir grup eylemci, tren yolu üzerine barikat kurarak ABD ve NATO'ya ait tankları taşıyan treni engelledi.

AA24 Mart 2024 Pazar 18:13 - Güncelleme:
Eylemciler NATO ve ABD'ye ait askeri malzemeleri taşıyan treni durdurdu
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Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyesi bir grup, Dedeağaç kentinde tren yolu üzerinde savaş karşıtı protesto gerçekleştirdi.

Eylemciler, "Dedeağaç emperyalistlerin kalesi değil, halkların limanıdır" şeklinde slogan attı.

Tren yolu üzerine barikat kuran eylemciler, ABD ve NATO'ya ait tankları taşıyan treni durdurdu.

Filistin bayraklarının da taşındığı eylemde bir gösterici, trende bulunan tankın üzerine "Katiller, evlerinize dönün." yazdı.

Türkiye ve Bulgaristan sınırları yakınındaki Dedeağaç, Ukrayna savaşıyla birlikte NATO askeri teçhizatının Romanya ve Bulgaristan üzerinden Doğu Avrupa'ya sevkiyatında alternatif rota haline gelmişti.

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