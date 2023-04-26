Ezber bozan açıklama: Köle ticaretindeki rolümüz için özür dilemeliyiz

Cumhurbaşkanı Rebelo de Souza, ülkede diktatörlüğün devrildiği 1974 Karanfil Devriminin 49'uncu yıl dönümü dolayısıyla Portekiz Parlamentosunda düzenlenen törende konuştu. Törende ülkeyi ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Rebelo de Souza konuşmasında geçmişte Afrika'dan Güney Amerika'ya Portekizli gemilerle gerçekleştirilen köle ticaretine değinerek, ülkesinin bu sebeple özür dilemesi gerektiğini belirtti. Ancak özür dilemenin yapılacak en kolay şey olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Souza, Portekiz'in daha iyi bir gelecek inşa edebilmek için geçmişinin sorumluluğunu da üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Souza'ya göre Brezilya'nın kolonileştirilmesinin, Portekiz dili ve kültürünün yayılması gibi olumlu tarafları olsa da, yerli halkın sömürülmesi, kölelik ve Brezilyalıların çıkarlarının zarar görmesi gibi kötü sonuçları da bulunuyor.

Portekizli köle tüccarlarının 15'inci ve 19'uncu yüzyıllar arasında en az 6 milyon Afrikalıyı, Atlas Okyanusu üzerinden başta Brezilya olmak üzere dünyanın birçok ülkesine nakledip köle olarak sattıkları biliniyor.