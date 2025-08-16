İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2025 Cumartesi / 22 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • F-35 ve F-22'lerle güç gösterisi: Trump gözdağını eksik etmedi
Dünya

F-35 ve F-22'lerle güç gösterisi: Trump gözdağını eksik etmedi

Ukrayna konulu barış görüşmeleri için Putin ile Alaska'da bir araya gelen ABD Başkanı Trump dünyanın gözü önünde Rusya'ya gözdağı verdi. Putin, burada F-22, F-35 ve B-2'lerin gövde gösterisiyle karşılandı.

HABER MERKEZİ16 Ağustos 2025 Cumartesi 00:05 - Güncelleme:
F-35 ve F-22'lerle güç gösterisi: Trump gözdağını eksik etmedi
ABONE OL

Putin, Trump ile gerçekleştireceği görüşme için ABD'nin Alaska eyaletindeki Elmendorf-Richardson Üssü'ne geldi. İki lider uçaklarından eş zamanlı indikten sonra Trump, Putin'i kırmızı halı üzerinde alkışlayarak karşıladı.

Liderler, birlikte fotoğraf çekildikten sonra aynı araca binerek görüşmenin yapılacağı yere doğru yola çıktı.

PUTİN'E F-35'Lİ GÖZDAĞI

Liderleri taşıyan uçaklar Elmendorf-Richardson Ortak Üssü'ne gelirken, Putin'i taşıyan uçağa 4 adet F-35 savaş uçağı eşlik etti.

Liderler için hazırlanan sahnenin iki yanında ise dört adet F-22 Raptor savaş uçağı sıralanmıştı.

Ayrıca iki liderin buluştuğu anda B-2 hayalet uçak üssün üzerinden geçiş yaptı.

#CANLI Eski Rus toprağında yeni diplomasi sahnesi: Trump ve Putin Alaska'da aynı masada

ABD anlaşmayı resmen doğruladı Eski F-16'lara çözüm bulundu

Trump "küserim" dedi resti çekti "Kabul edilmezse evime dönerim"

ÖNERİLEN VİDEO

24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.