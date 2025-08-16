Putin, Trump ile gerçekleştireceği görüşme için ABD'nin Alaska eyaletindeki Elmendorf-Richardson Üssü'ne geldi. İki lider uçaklarından eş zamanlı indikten sonra Trump, Putin'i kırmızı halı üzerinde alkışlayarak karşıladı.

Liderler, birlikte fotoğraf çekildikten sonra aynı araca binerek görüşmenin yapılacağı yere doğru yola çıktı.

PUTİN'E F-35'Lİ GÖZDAĞI

Liderleri taşıyan uçaklar Elmendorf-Richardson Ortak Üssü'ne gelirken, Putin'i taşıyan uçağa 4 adet F-35 savaş uçağı eşlik etti.

Liderler için hazırlanan sahnenin iki yanında ise dört adet F-22 Raptor savaş uçağı sıralanmıştı.

Ayrıca iki liderin buluştuğu anda B-2 hayalet uçak üssün üzerinden geçiş yaptı.

