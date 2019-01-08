Kanada F-18 savaş uçaklarına kendi yazılımlarını yükleyecekler

Kanada, geçtiğimiz yıl Avustralya’dan tedarik ettiği kullanılmış F-18 çok amaçlı savaş uçaklarına kendi yazılımını yüklemeyi planlıyor. Jetlere ayrıca şu anda Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin CF-18'lerinde kullanılmakta olan yeni fırlatma koltukları ve aydınlatma sistemi de entegre edilecek.

Justin Trudeau hükûmeti, Kanada’nın tüm CF-18 filosu değiştirilene kadar hava kuvvetlerini desteklemek için geçici bir önlem olarak 18 adet eski Avustralya F-18’i satın almak için bir anlaşma imzalamıştı.

Kanada Milli Savunma Bakanlığı Başkan Yardımcısı Pat Finn, "İlk iki F-18 uçağı ilkbaharda Kanada'ya teslim edilecek. Onlar (Avustralyalılar) yazılımlarını kaldıracaklar ve kendi yazılımımızı yükleyeceğiz. Nihayetinde amaç, alınacak 18 adet uçağın diğer 76 uçağımızdan ayırt edilemeyecek olmasıdır." açıklamasında bulundu.

Kanada daha önce Boeing'den 5 milyar dolara 18 adet yeni Süper Hornet savaş uçağı almayı planlamıştı. Boeing, Kanada'nın Bombardier şirketine verdiği sübvansiyonların, ABD'deki C serisi sivil yolcu uçağının indirimli fiyata satılmasına izin vermesini 2017 yılında ABD’ye şikayet etti. Bu şikayet, Trump yönetiminin ABD'de satılan Bombardier uçaklarına karşı tarifesini yüzde 300 oranında artırmasıyla sonuçlandı. Kanada daha sonra eski Avustralya jetlerini almak için Boeing uçağı satın alma anlaşmasını iptal etti.