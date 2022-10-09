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Dünya

Facianın eşiğinden dönüldü! Petrol tankeri son anda durduruldu

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta kum yüklü botla çarpışarak kontrolden çıkan petrol tankeri, kıyıdaki restoranlara çarpmadan son anda durduruldu.

IHA9 Ekim 2022 Pazar 12:35 - Güncelleme:
Facianın eşiğinden dönüldü! Petrol tankeri son anda durduruldu
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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta facianın eşiğinden dönüldü. Chao Phraya Nehri'nde ilerleyen bir petrol tankeri, kum yüklü botla çarpıştı. Kontrolden çıkan tanker, nehrin kenarında bulunan restoranlara doğru sürüklenmeye başladı.

O esnada yaşanan korku dolu anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı. Suya atılan çapa ve kaptanın manevrası sayesinde kıyıya birkaç metre kala son anda durdurulabilen tanker, kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay anında kaçan restoran sakinlerinin ise daha sonra yemeklerine devam ettiği görüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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