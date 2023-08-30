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Dünya

Fanatik Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Onlarca fanatik Yahudi yerleşimcinin İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 10:29 - Güncelleme:
Fanatik Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
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Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, görgü tanıkları yerleşimcilerin gruplar halinde, İsrail polisinin sıkı koruması altında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiğini aktardı.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin burada "kışkırtıcı yürüyüşler yaptığı ve dini ritüeller gerçekleştirdiği" aktarıldı.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'teki barış anlaşmasında benimsenen statükoya göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresi'nin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri "baskın" olarak nitelendiriyor.

  • Yahudi yerleşimciler
  • Mescid-i Aksa baskını
  • İsrail güçleri

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