İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2021 Salı / 29 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2872
  • EURO
    10,109
  • ALTIN
    490.022
  • BIST100
    1449.24
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fanatik Yahudiler'den Mescid-i Aksa manipülasyonu
Dünya

Fanatik Yahudiler'den Mescid-i Aksa manipülasyonu

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 'Kudüs Günü'nde bazı fanatik Yahudilerin üstlerini yırtarak, Filistinlier tarafından saldırıya uğramış süsü verdiği anlar kameraya yansıdı.

DHA11 Mayıs 2021 Salı 13:37 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 13:38
ABONE OL

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa için Ramazan ayı gergin geçti. Ramazanın başlaması ile Mescid-i Aksa'daki ibadethaneler Filistinlilere kapatıldı, minarelerin ses kabloları kesildi. Çok sayıda Filistinli yerleşimcinin evleri fanatik Yahudiler tarafından işgal edildi. "Kudüs Günü"nde bazı fanatik Yahudilerin, Filistinlilerin saldırıya uğramasına rağmen, gerçeği manipüle ederek, saldırıya uğramış süsü verdikleri anlar kameraya yansıdı. Fanatik Yahudiler, üzerlerindeki giysileri yırtmaya çalışırken, bazıları da gazetecilere manipülasyonun haberleştirilmesini talep etti. Öte yandan, İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da yatsı namazı kılan masum Filistinlilere saldırmış, 300'ün üzerinde Filistinli yaralanmıştı. Saldırılarını sürdüren İsrail'e Mescid-i Aksa baskını nedeniyle Filistinliler tepki göstermiş, protestolara başlanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.