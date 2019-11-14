'Fare geyiği' 30 yıl sonra görüntülendi
Vietnam’da 30 yıl aradan sonra ‘fare geyiği’ ismi verilen hayvan türü görüntülendi.
Elde tutulacak kadar küçük boyutta olan hayvanın varlığına ilişkin kayıtlar taş devrine kadar uzanıyor. En sonra 1990’da Vietnam’da görüldüğü belirtilen hayvan yerleşim bölgelerine oldukça uzakta yaşıyor. Bilim insanlarının elde ettiği son görüntü ‘fare geyiği’nin yaşadığına dair en büyük kaydı oluşturdu.
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