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Dünya

Fas cezaevlerinde koronavirüs vaka sayısı 397'ye yükseldi

Fas cezaevlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen hapishane görevlisi ve mahkumların sayısı 397'ye yükseldi.

AA10 Mayıs 2020 Pazar 12:32 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 12:33
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Fas Hapishaneler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki hapishanelerde 13'ü hapishane görevlisi ve 43'ü mahkum, 56 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ifade edildi.

Son verilerle ülke genelindeki hapishanelerde vaka sayısının 397'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, bunların 96'sının hapishane görevlisi, 301'inin mahkum olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 244 kişinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği aktarıldı.

Fas Hapishaneler Müdürlüğü, 4 Mayıs'ta, cezaevlerindeki vaka sayısının 341'e yükseldiğini duyurmuş, bunlardan 83'ünün hapishane görevlisi, 258'inin mahkum olduğunu açıklamıştı.

Fas Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Kovid-19 sebebiyle ülkede 186 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 5 bin 910'a çıktığı duyurulmuştu.

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