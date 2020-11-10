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Dünya

Fas, Cezayir ve BAE'de koronavirüs kaynaklı can kayıpları arttı

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Fas'ta 4 bin 425'e, Cezayir'de 2 bin 77'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 518'e yükseldi.

AA10 Kasım 2020 Salı 22:09 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 22:09
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Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 69 kişi yaşamını yitirdi ve 5 bin 214 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle salgın kaynaklı can kaybı 4 bin 425'e, vaka sayısı da 265 bin 165'e ulaştı.

İyileşen sayısı ise 3 bin 946 artışla 216 bin 851 oldu.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, salgında 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 753 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede böylece virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 77'ye, vaka sayısı da 63 bin 446'ya yükseldi.

Hastalığı atlatanların sayısı ise 301 artarak 42 bin 626'ya ulaştı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 3 kişi daha hayatını kaybetti, 1096 kişide virüs tespit edildi, 742 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 518'e, vaka sayısının 144 bin 385'e çıktığı ülkede hastalığı atlatanların sayısı 139 bin 701 oldu.

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