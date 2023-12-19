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Dünya

Fas ile İspanya'dan ortak operasyon

Fas ile İspanya polisinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda 'aşırılık yanlısı' iki kişinin tutuklandığı bildirildi.

AA19 Aralık 2023 Salı 23:36 - Güncelleme:
Fas ile İspanya'dan ortak operasyon
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Fas resmi ajansı MAP, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Ulusal Güvenlik Genel Müdürlüğü'nün operasyona ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "Adli Soruşturmalar Merkez Ofisinin, İspanyol Polisi'ne bağlı Enformasyon Komisyonu ile gerçekleştirdiği ortak güvenlik operasyonunda, Nazur kentine bağlı Farhana bölgesinde faaliyet gösteren bir kişiyi tutukladığı" belirtildi.

İspanyol polisinin Melilla kentinde düzenlediği eşzamanlı operasyonda da, "aşırılık yanlısı bir unsurun" ele geçirildiği açıklandı.

Açıklamada tutuklanan kişilerin ismi belirtilmezken, her iki zanlının da daha önce Sahel bölgesinde terör eylemlerine karışan İspanya'daki bir tutukluyla irtibatta oldukları kaydedildi.

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