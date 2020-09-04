Fas ve Lübnan'da koronavirüs kaynaklı ölümler devam ediyor

AA 04 Eylül 2020 Cuma 00:24 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 00:24

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 37 kişi daha hayatını kaybederken, ülkede toplam vefat sayısı 1253'e yükseldi.

Açıklamada, 1402 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 66 bin 855'e, iyileşen sayısının ise 51 bin 223'e ulaştığı belirtildi.

- LÜBNAN

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son bir gün içerisinde 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 179'a çıktığı duyuruldu.

Ülkede 588 kişide virüs tespit edildiği kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının 18 bin 963'e ve iyileşen hasta sayısının 5 bin 338'e ulaştığı aktarıldı.

- YEMEN

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede 3 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1979'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 571 olduğu ve iyileşen hasta sayısının ise 1180'e ulaştığı kaydedildi.