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Dünya

Fas'ta Gazze şehitlerine vefa gösterisi düzenlendi

Fas'ın pek çok kentinde binlerce kişi, İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze'ye destek amacıyla sokaklara çıktı.

AA6 Ocak 2024 Cumartesi 02:21 - Güncelleme:
Fas'ta Gazze şehitlerine vefa gösterisi düzenlendi
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Fas'taki bazı sivil örgütlerinin çağrısıyla "şehitlere vefa" adı altında düzenlenen gösterilerin adresi başkent Rabat, Muhammediye, Kazablanka, Tinghir, Fas, el-Kasr el-Kebir, Tanca, Agadir, Tiznit, Vecde, Taza, Er-Raşidiyye ve Safi şehirleri oldu.

İsrail'in saldırıları nedeniyle büyük bir yıkıma maruz kalan Gazze'nin desteklenmesini isteyen göstericiler, Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin öldürülmesini kınayan dövizler taşıdı.

Göstericiler, Filistin'e ve halkının direnişine destek veren ve sivillerin tehcir edilmesine karşı çıkan sloganlar attı.

Fas'ta, Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin halkıyla destek gösterileri düzenleniyor.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak kabul edilen "Dahiye"de, İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

  • Gazze direnişi
  • İsrail saldırısı
  • Halk protestosu

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