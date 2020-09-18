İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2020 Cuma / 30 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5821
  • EURO
    8,984
  • ALTIN
    475.492
  • BIST100
    1111.96
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fas'ta koronavirüs günlük vaka sayısında rekor
Dünya

Fas'ta koronavirüs günlük vaka sayısında rekor

Fas'ta bir günde 2 bin 760 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle birlikte ülkede salgının görüldüğü günden bu yana 24 saat içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısına erişildi.

AA18 Eylül 2020 Cuma 23:20 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 23:20
ABONE OL

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 41 kişi daha hayatını kaybetti ve 2 bin 760 kişide virüs tespit edilirken 1760 kişi ise iyileşti.

Ülkede toplam ölü sayısı 1755'e, vaka sayısı 97 bin 264'e ve iyileşen sayısı da 76 bin 690'a ulaştı.

Fas resmi haber ajansına göre, hükümet, ülkede artan vaka sayıları sebebiyle Kasablanka kentine uygulanan karantinayı 21 Eylül'den itibaren 14 gün uzatma kararı aldı.

Fas'ta hükümet 9 Eylül'de aldığı kararla salgınla mücadele kapsamında olağanüstü halin 10 Ekim'e kadar uzatılması yönünde karar almıştı. Olağanüstü durum gereğince hükümetin salgının çeşitli düzeylerdeki etkilerini sınırlandırmak için istisnai önlemler alabileceği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.