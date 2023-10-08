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Dünya

Filistin ve Fas'tan Arap Birliği'ne Gazze çağrısı!

Filistin ve Fas Arap Birliğini İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını görüşmek üzere acilen toplanmaya çağırdı.

AA8 Ekim 2023 Pazar 13:31 - Güncelleme:
Filistin ve Fas'tan Arap Birliği'ne Gazze çağrısı!
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Fas Dışişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde kötüleşen durum ve sivilleri hedef alan askeri operasyonların patlak vermesi konusunda istişarede bulunmak ve koordinasyon sağlamak amacıyla Arap Birliğini dışişleri bakanları düzeyinde acil toplantı yapmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Toplantıda ayrıca "bu tehlikeli tırmanışı durdurmanın yollarını tartışmanın" da hedeflendiği kaydedilen açıklamada, toplantının bu hafta Birliğin Kahire'deki merkezinde yapılması için yoğun istişarelerin yürütüldüğü aktarıldı.

FİLİSTİN, ARAP BİRLİĞİNE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI YAPTI

Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhenned el-Akluk, Filistin resmi ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, "Arap Birliğine, mümkün olan en kısa sürede dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı yapması talebini içeren bir bildiri sunduk." ifadelerini kullandı.

Akluk, toplantıda, "İsrail'in saldırılarını durdurmak, faillerin hesap vermesini ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlamak için Arap ve uluslararası düzeyde siyasi eylem yollarını tartışmayı hedeflediklerini" aktardı.

- ABBAS'TAN İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Gazze'de su, elektrik ve gıda malzemeleri başta olmak üzere hayati önem taşıyan kaynakların kesilmesinden İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Abbas, uluslararası topluma, işgal altındaki halka karşı sorumluluklarını ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Filistin lideri, ayrıca uluslararası toplumu Gazze'ye acil insani yardıma çağırdı.

- NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.

  • Arap Birliği
  • Gazze

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