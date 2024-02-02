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Dünya

Fas'tan Gazze'ye destek gösterisi: Binler akın etti

Fas'ta binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve 'açlık politikasına' son verilmesi talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, 'Halk Filistin'i özgürleştirmek istiyor' yazılı pankartlar taşıdı.

AA2 Şubat 2024 Cuma 19:37 - Güncelleme:
Fas'tan Gazze'ye destek gösterisi: Binler akın etti
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Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin farklı kentlerinde binlerce kişi, "Gazze'deki kıtlığı durdurun" ve "Gazze'ye saldırıları durdurun" sloganıyla gösteriler yaptı.

Gazze ve diğer Filistin kentlerinde sivillere yönelik katliamları ve uluslararası toplumun soykırıma, açlığa ve tehcire, sessiz kalışını kınama amacıyla gerçekleştirilen gösterilerde, "Gazze Gazze.. İzzetin simgesi..", "Halk Filistin'i özgürleştirmek istiyor" ve "Ey şehit rahat uyu.. Mücadeleni sürdüreceğiz" yazılı pankartlar taşındı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bin 500'ü çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 27 bin 131 Filistinli öldürüldü, 66 bin 287 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

  • İsrail saldırısı
  • Gazze protestosu
  • Halk Filistine özgürlük

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