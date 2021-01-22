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Dünya

Fauci'den koronavirüs açıklaması: Sonbahar gibi normale bir nebze dönebiliriz

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, 'Amerikalıların yüzde 70 ila 85'i yaz ortasına ya da sonuna kadar aşılanırsa, sonbahar gibi normale bir nebze dönebiliriz.' açıklamasında bulundu.

AA22 Ocak 2021 Cuma 08:49 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 08:49
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Fauci, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, ülkedeki Kovid-19 salgınının son durumunu değerlendirdi.

Ülkedeki salgının hala "ciddi" seviyelerde olduğunu belirten Fauci, Güney Afrika ve İngiltere'de rastlanan Kovid-19 mutasyonlarının, birbirinden farklı olduklarına dikkati çekti.

Fauci, Güney Afrika'daki mutasyona henüz ABD'de rastlanmadığını belirterek "Şu anda en az 20 eyalette İngiltere'deki Kovid-19 mutasyonuna rastlandı." diye konuştu.

Bu mutasyonların aşıları etkisiz kılmadığının altını çizen Fauci, maske takılması konusunda da ekstra özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Fauci, Biden'ın ilk 100 günü için koyduğu 100 milyon aşı hedefinin de oldukça makul olduğunu ifade etti.

Aşılama çalışmalarının artırılmasına yönelik eylem planı hazırladıklarını kaydeden Fauci, "Amerikalıların yüzde 70 ila 85'i yaz ortası ya da sonuna kadar aşılanırsa, sonbahar gibi normale bir nebze dönebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın da Kovid-19 ekibinde yer alan Fauci, şu anda kendisini daha rahat hissettiğini sözlerine ekledi.

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