İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Ekim 2020 Cuma / 21 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,949
  • EURO
    9,3572
  • ALTIN
    487.167
  • BIST100
    1150.49
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • FBI duyurdu: Michigan Valisi Whitmer'ın kaçırılması planı engellendi
Dünya

FBI duyurdu: Michigan Valisi Whitmer'ın kaçırılması planı engellendi

ABD'nin Michigan eyaletinde Vali Gretchen Ester Whitmer'in silahlı bir örgüt tarafından kaçırılması planı engellendi.

AA09 Ekim 2020 Cuma 08:35 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 08:36
ABONE OL

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, silahlı bir örgütün, Michigan Valisi Whitmer'i kaçırmak için detaylı bir planlama yaptığı ancak hazırlıklarını tamamladığı esnada amacına ulaşmadan çökertildiği kaydedildi.

Bir FBI yetkilisinin araştırmasının yer aldığı raporda, ''ABD anayasını ihlal ettiği'' gerekçesiyle Demokrat Parti üyesi Whitmer'i kaçırmak isteyen grubun, 2020 yılı başından bu yana internet üzerinden yaptıkları yazışmalarda, bazı eyaletlerde ayaklanma organize etmek için birbirlerine teklifte bulundukları ve 6 Haziran'da Ohio eyaletinde bununla ilgili bir toplantıda buluştukları bilgisi paylaşıldı.

Michigan'da özel bir mülkiyet arazisinde ateşli silah talimi yaptıkları belirlenen grubun bir üyesinin FBI ile iş birliği yapması üzerine bütün planın ele geçirildiği belirtildi.

- BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDEN ÖNCE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİLER

FBI raporunda, yasa dışı örgütün 14 Haziran'da Vali Whitmer'i, Michigan'daki yönetim binasından bir baskınla kaçırmayı planladıkları, akabinde Vali'nin yazlık evinin bu iş için daha uygun olduğu fikrinde buluştuklarına değinildi.

Raporda, Fox kod adlı örgüt elebaşının Vali'yi kaçırma planını kasım ayındaki başkanlık seçimlerinden önce gerçekleştirmeleri gerektiğini söylediği ifade edildi.

Kaçırma işleminin başarıya ulaşması için bir köprünün havaya uçurulması dahil bütün detayların yapıldığı toplantılarda, Vali'nin yazlığının yakınındaki göl üzerinden, Wisconsin eyaletine kaçırılmasının planlandığı bilgisine de yer verildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.