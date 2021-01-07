FBI'dan ''6 Ocak'' paylaşımına inceleme

DHA 07 Ocak 2021 Perşembe 15:04 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 15:04

ABD'de Donald Trump'ın Washington DC mitingi sonrası destekçileri oylama yapılan Kongre binasını bastı. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. 52 kişinin gözaltına alındığı ve ABD'nin tarihinde ilk kez yaşanan olaylarda bir ayrıntı FBI'ı (ABD’nin iç güvenlik teşkilatı) harekete geçirdi. Kyle Jane Kremer adlı Trump destekçisi 19 Aralık 2020'de "6 Ocak’ta Washington’da olacağız" paylaşımında bulundu. Kyle Jane Kremer'ın tweet'ine yanıt veren Trump, "6 Ocak tarihi gün. Orada olacağım" ifadelerini kullandı.

TWEETE FBI İNCELEMESİ

Bu ifadeler FBI'ı harekete geçirdi. Amerikan medyası, FBI'ın Trump destekçisi Kyle Jane Kremer ve Donal Trump'ın paylaşımının araştırılacağını ve paylaşımların yaşanan gerilimlerin delili olarak kullanılacağını yazdı. Sosyal medya devleri Twitter, Facebook ve Instagram ise, olayların başlamasıyla Trump’ın paylaşımlarına yasak getirmişti.

SURİYE'DE TRUMP DETAYI

Diğer yandan Suriye’nin İdlib kentinde duvara resmedilen “ABD Senatosu” ambleminin içine çizilmiş Trump resmi dikkat çekti.

KKTC'DEN ABD AÇIKLAMASI

ABD'de Trump fanatiklerinin Kongre'yi işgal etmesine dünyanın her yerinden tepkiler yükselirken, bir açıklama da KKTC'den geldi. KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkanlık seçimlerinden sonra başlayan ve artarak devam eden, dün ise Kongre binasının göstericiler tarafından basılmasına kadar varan siyasi krizi endişe ile izliyoruz. İlgili tüm tarafların makul ve sağduyulu davranacağına inanıyor, ABD’de erken zamanda, siyasi olgunluk içinde, sükunetin sağlanmasını diliyoruz" ifadesine yer verildi.