15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1896
  • 6,9341
  • 256.435
  • 90.781
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Felahetpişe: İran topu Avrupa ülkelerine attı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin nükleer anlaşmanın geleceğine dair yaptığı konuşmayla ilgili olarak 'İran topu Avrupa ülkelerine attı.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Felahetpişe, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin nükleer anlaşmada kalan ülkelere (Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya) anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmeleri kapsamında verdiği 60 günlük süre sonrasında anlaşmanın güçleneceğini yada sona ereceğini belirtti.

Felahetpişe, "Ruhani açıklamasıyla anlaşmada kalan ülkeleri müzakereye çağırdı. 2 ay sonra 2 ihtimal var." ifadesini kullandı.

İlk olasılığı, "Anlaşmada kalan tarafların ABD'nin yaptırımlarına uyarak nükleer anlaşmaya aykırı davranmaları" olarak ifade eden Felahetpişe, "Diğer ihtimalin ise İran'ın ABD yaptırımlarına karşı koyabilmesidir. Bu da anlaşmada kalan ülkelerin ABD heyetiyle görüşerek kendi güçlerini ortaya koymalarıyla mümkündür." şeklinde konuştu.

Bu durumda anlaşmanın güçleneceğine işaret eden Felahetpişe, "Avrupa ülkelerinin taahhütlerini yerine getirememeleri durumunda nükleer anlaşma kenara konulmalıdır. Bu da İran'ın anlaşmadan çıkması değil, anlaşmanın fesih olması anlamına gelmektedir." açıklamasında bulundu.

Anlaşmanın fesih olması durumunda anlaşmaya taraf ülkelerin İran'ı Birleşmiş Milletler'e şikayet etmelerinin mümkün olmadığı ve böyle bir adımın barışa hizmet etmeyeceğini dile getiren Felahetpişe, "2 ay içerisinde ya yaptırımlara karşı koyabilecek durumda olacağız ve anlaşma güçlenecek yada fesih olacaktır. İran bu barışçıl adımıyla topu Avrupa ülkelerine atmıştır." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkmasının yıl dönümünde yaptığı konuşmada, ülkesinin nükleer anlaşma şartlarını yerine getirdiğini, buna karşın ABD'nin uluslararası hukuka aykırı olarak anlaşmadan çıktığını ve bir dizi ekonomik yaptırımı uygulamaya koyduğunu söyledi.

Anlaşmada kalan 5 ülkenin taahhütlerini yerine getirmeleri için 1 yıl beklediklerini fakat söz konusu ülkelerin ABD karşısında etkin bir adım atmadıklarını belirten Ruhani, anlaşmayla sınırlanan "300 kilogram üzerindeki zenginleştirilmiş uranyumu ve ağır suyun 130 tondan fazlasının yurt dışına satılmasını" 60 gün süreyle durdurduklarını, anlaşmada kalan ülkelerin bu süre zarfında İran'la müzakereye oturmamaları, özellikle petrol ve uluslararası bankacılık konularında İran'ın çıkarlarını sağlamamaları durumunda sonraki adım olarak "uranyum zenginleştirme çalışmalarına getirilen yüzde 3,67 zenginleştirme sınırını tanımayacaklarını" ve "Arak Ağır Su Reaktörü'nün modernizasyonuna başlayacaklarını" söyledi.

Kedinin bir anda saldırdığı belediye başkanına 100 dikiş atıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Silahlar ABD yerine Rusya ve Çin'den alınacak

Silahlar ABD yerine Rusya ve Çin'den alınacak

Mahkemenin kararını duyunca gözyaşlarına boğuldu

Mahkemenin kararını duyunca gözyaşlarına boğuldu

Sadece 18 saniye sürüyor... Türkiye'de bir ilk

Sadece 18 saniye sürüyor... Türkiye'de bir ilk

AK Parti'den Kapadokya için kanun teklifi

AK Parti'den Kapadokya için kanun teklifi

Devlet Bahçeli'den 'Abdullah Gül' açıklaması

Devlet Bahçeli'den 'Abdullah Gül' açıklaması

Başörtülülere hakaret etmişti... Flaş gelişme

Başörtülülere hakaret etmişti... Flaş gelişme

Kaçak kazıda ortaya çıktı: 4 kişi tutuklandı

Kaçak kazıda ortaya çıktı: 4 kişi tutuklandı

İşkence edilen Afgan mülteci konuştu: 3 saat dövüp...

İşkence edilen Afgan mülteci konuştu: 3 saat dövüp...
 

POPÜLER HABERLER

Kedinin bir anda saldırdığı belediye başkanına 100 dikiş atıldı

Kedinin bir anda saldırdığı belediye başkanına 100 dikiş atıldı

Bu keşif dünyayı şoke etti! Tam 4 bin 500 yıl geriye gittiler...

Bu keşif dünyayı şoke etti! Tam 4 bin 500 yıl geriye gittiler...

İnsan bedenine işlenen gelenek: Deq

İnsan bedenine işlenen gelenek: Deq

İlk kez görüntülendi... İşte Türkiye'nin yeni silahı!

İlk kez görüntülendi... İşte Türkiye'nin yeni silahı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA