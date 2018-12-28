FETÖ üyeleri Pakistan'da terörist ilan edildi

Sajid, FETÖ'nün terör örgütü ilan edilmesi ve FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfına devredilmesi kararına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesindeki yüksek mahkemenin, konuya ilişkin son kararını bugün verdiğini belirten Sajid, "Çok adil bir karar olduğunu söylemek istiyorum. FETÖ üyeleri sonunda Pakistan'ın en yüksek mahkemesi tarafından terörist ilan edildi." ifadelerini kullandı.

Sajid, konuya ilişkin daha önceki duruşmayı hatırlatarak, "Bugün verilen karar, Türkiye Devleti'nin, FETÖ'nün hem dünya barışına tehdit olduğu hem de terör örgütü olduğu yönündeki duruşunu açıkça kanıtladı." şeklinde konuştu.

Bundan sonraki sürece ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sajid, "Bu kararda Pakistan İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Pakistan Güvenlik ve Değişim Komisyonu dahil, Pakistan hükümetinin bütün paydaş yetkililerine oldukça açık talimatlar var." dedi.

Kararda Türkiye Maarif Vakfının, okulları bir önce devralması için yardımcı olunması noktasında açık talimatlar bulunduğunu belirten Sajid, mahkeme kararı doğrultusunda okulların bir an evvel Maarif Vakfına devredilmesi gerektiğini söyledi.

Sajid, Pakistan İçişleri Bakanlığının, Türkiye Maarif Vakfına, okulları devralması yönünde yardımcı olunması için belirli yetkiler verdiğinin altını çizdi.

Avukat Sajid, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Deklarasyonu, Asya Parlamenterler Asamblesi Deklarasyonu ve 2016'da Taşkent’te düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 43. Toplantısı Deklarasyonu'nda FETÖ'nün terör örgütü kabul edildiğini hatırlattı.

Sajid, bu üç deklarasyona da imza atan Pakistan'ın aldığı son kararla FETÖ'yü terör örgütü ilan ettiğine dikkati çekerek, "(FETÖ üyeleri) Şimdi bunlar ülkeden kaçıyor ya da bir yere saklanmak için acele ediyor olacak." dedi.

- Pakistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ'yü terör örgütü ilan etti

Pakistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ'ye ait bir vakfın Pakistan'ın uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda terör örgütü ilan edilmesi için İçişleri Bakanlığına talimat verdi.

Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı okullarının Türkiye Maarif Vakfına devri konusunda görülen davanın karar metninde mahkeme, bu vakfın Pakistan'ın uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda terör örgütü ilan edilmesine ve vakfa ait okulların Türkiye Maarif Vakfına devrine hükmetti. Mahkeme kararının uygulanması için İçişleri Bakanlığından uygun adımları atması istendi.

Türkiye'nin, Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı ile vakıfla ilişkili yapılanmaları terör örgütü ilan ettiği hatırlatılan kararda, İİT'nin de FETÖ'yü terör örgütü kabul ettiği vurgulandı. Mahkeme kararında birçok ülkenin Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfının üyelerini sınır dışı ya da iade ettiği, okullarının idaresini devraldığı belirtildi.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, bu ay FETÖ'nün ülkede terör örgütü olarak tanınmasına yönelik başvuruyu kabul etmişti.

Pakistanlı avukat Sacid'in mahkemeye "bireysel başvuru" kapsamında verdiği dilekçede, FETÖ okullarının bağlı bulunduğu Çağ Eğitim Vakfının Türkiye'de FETÖ bağlantıları nedeniyle kayyum atanan vakıflardan olduğu, dolayısıyla okulların sahibinin Türkiye olduğu ifadeleri yer alıyordu.

Sacid, 5 Aralık'taki duruşmada tarafları dinleyen mahkemenin, kararını kısa sürede açıklayacağını belirtmişti.