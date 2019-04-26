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FETÖ'nün imamı Brezilya'ya dönmeye korkuyor

FETÖ üyesi Ali Sipahi'nin Brezilya'da gözaltına alınmasının ardından ABD'de bulunan FETÖ'nün Brezilya imamı Mustafa Göktepe'nin bu ülkeye dönmekten vazgeçtiği ortaya çıktı.

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ABD'de bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Brezilya imamı Mustafa Göktepe'nin, FETÖ üyesi Ali Sipahi'nin Sao Paulo'nun Guarulhos havaalanında gözaltına alınmasının ardından bu ülkeye dönmekten vazgeçtiği ortaya çıktı.
 
Brezilya basınında yer alan haberlere göre, FETÖ'nün Sao Paulo kentinde bulunan kültür merkezinin kurucusu ve başkanı olan Göktepe, Ali Sipahi'nin 5 Nisan tarihinde gözaltına alınmasının ardından, 9 Nisan'daki Brezilya'ya dönüşünü süresiz erteledi. Göktepe, "Guarulhos'a indiğimde, Ali'ye olduğu gibi tutuklanmaktan korkuyorum." ifadesini kullandı.
 
Göktepe, FETÖ'nün Sao Paulo'daki söz konusu kültür merkezinin yaklaşık 100 FETÖ üyesine Brezilya'dan iltica talebinde bulunmak için yardımcı olduğunu anlattı.
 
Zaman gazetesinin eski Brezilya muhabiri ve FETÖ üyesi Kemal Ergin de Brezilya'ya iltica ederek vatandaşlık veya daimi oturum almış yüzlerce kişinin Sipahi'nin durumuna düşmekten korktuklarını belirtti.
 
Öte yandan, bir yıl önce Brezilya'dan kaçarak Kanada'ya yerleşen Sao Paulo'daki kültür merkezinin eski yöneticilerinden Yusuf Eleman, Brezilya basınına yaptığı açıklamada, "Buraya geldim, çünkü beni burada takip etmeleri daha zor." dedi.

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