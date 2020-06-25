İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8546
  • EURO
    7,7007
  • ALTIN
    388.045
  • BIST100
    114165
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fildişi Sahili'nde Kovid-19 vaka sayısı 8 bini geçti
Dünya

Fildişi Sahili'nde Kovid-19 vaka sayısı 8 bini geçti

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 8 bini aştı.

AA25 Haziran 2020 Perşembe 17:12 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 17:12
ABONE OL

Fildişi Sağlık ve Kamu Hijyeni Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgının başından bu yana ülkede görülen toplam vaka sayısı 8 bin 164'e yükseldi.

Virüse yakalanan 3 bin 419 kişi iyileşirken, 58 kişi yaşamını yitirdi. Halen 4 bin 687 kişinin tedavisi sürüyor.

Genel Sağlık Direktörü Mamadou Samba, Fildişi Sahili halkından tedbirleri elden bırakmamalarını, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına sıkı sıkıya uymaya devam etmelerini istedi.

- SENEGAL'DE KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 100'E YAKLAŞTI

Senegal Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 985 testten 104'ü pozitif çıktı.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 6 bin 233'e yükseldi. Virüs bulaşan 4 bin 162 kişi iyileşirken, 94 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19'a rastlanan 1976 vakanın tedavisine ise devam ediliyor.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 338 bini aştı, virüsten 8 bin 889 kişi hayatını kaybetti.

Sınırlı sayıda ülke sahip! ASELSAN tarafından geliştirildi! Hedefi gördüğü anda...

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.