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Dünya

Filipinler, ABD askerleri için 4 yeni askeri üssün yerlerini açıkladı

Filipinler hükümeti, ABD askerlerinin ülkede konuşlanması için 4 ilave askeri üssün yerini duyurdu.

AA3 Nisan 2023 Pazartesi 18:14 - Güncelleme:
Filipinler, ABD askerleri için 4 yeni askeri üssün yerlerini açıkladı
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Filipinler Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, 2014 tarihli Genişletilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması (EDCA) kapsamında şubatta ABD'nin erişimine izin verilen 4 askeri üssün yerinin belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Cagayan bölgesinde bulunan Santa Ana kasabasındaki donanma üssü ile Lal-lo kasabasındaki Cagayan Kuzey Uluslararası Havalimanı, Isabela bölgesindeki üs ve Palawan bölgesine bağlı Balabac Adası'ndaki yerel bir üssün ABD askerlerinin erişimine açıldığı belirtildi.

Söz konusu 4 bölgenin, acil durum ve doğal afetlerde, insani yardım ve kurtarma operasyonları için de kullanılabileceği kaydedilen açıklamada, böylelikle ülkenin afet müdahale kabiliyetinin artacağı vurgulandı.

Filipinler Savunma Bakanı Carlito Galvez, 4 askeri üssün yer aldığı bölgelerin, ortalama 3 trilyon dolarlık bir ticaret güzergahında bulunması nedeniyle ülkesinin sorumluluğunun büyük olduğuna işaret etti.

Cagayan Tayvan'a 1 kilometre uzaklıkta olması, Balabac'daki üs de Güney Çin Denizi'ne karşı bakıyor olması nedeniyle önem taşıyor.

Filipinler, iki ülke arasında 2014'te imzalanan Gelişmiş Savunma İşbirliği Anlaşması (EDCA) kapsamında Çin'in Asya-Pasifik bölgesinde artan etkisine karşı koymak amacıyla 2 Şubat'ta ABD'nin ülkedeki 4 üsse daha erişimine izin vermişti.

ABD'nin EDCA kapsamında Filipinler'de 5 askeri üsse erişimi bulunuyor.

- Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında bulunuyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

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