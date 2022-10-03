Filipinler ve ABD ordusundan 2 bin 500'den fazla askerle ortak tatbikat

Luzon Adası civarında düzenlenen tatbikata 1900 ABD deniz piyadesi ile Filipinler ordusundan 600'den fazla deniz piyadesi katılıyor.

14 Ekim'de sona erecek tatbikatta, ABD'nin HIMARS füze sistemlerinin ve süpersonik savaş uçaklarının da gerçek atış yapacağı bilgisi paylaşıldı.

ABD'li askeri yetkili, Filipinler'deki tatbikatın, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda ABD ve Japon askerlerince düzenlenen tatbikatla aynı tarihlerde düzenlenmesine dikkati çekti.

ABD ordusundan 3. Deniz Tümeni Komutanı Tümgeneral Jay Bargeron, eş zamanlı düzenlenen tatbikatların, ABD müttefikleri Filipinler ve Japonya ile savunma kabiliyetini "gerçekçi müşterek eğitim aracılığıyla" güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Bargeron, "Bu tatbikatlar Hint Pasifik bölgesinde olası bir krize karşılık verirken 'birlikte çalışabilirliği' ve 'hazır bulunma' faktörlerinin güçlendirilmesini sağlayacak." ifadesini kullandı.

Tatbikat, tarafların iş birliğinin artırılması ve deniz piyadelerinin taktiksel operasyonlarla insani yardım ve acil yardım kabiliyetlerinin geliştirilmesini amaçlıyor.