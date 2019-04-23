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Filipinler'de 6.5 büyüklüğünde deprem

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'in güneyinde yerel saatle 13:37'de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Batı Samar'da yer alan Tutubigan bölgesinin 13 km doğusu olan deprem yerin 70.2 km altında oluştu.
 
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
 
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
 
Filipinler dün 6.3 büyüklüğünde bir depremle daha sarsılmış ve 11 kişi deprem sebebiyle hayatını kaybetmişti.

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