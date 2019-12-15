O ülke şiddetli deprem! 6.9 ile sallandılar

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Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Filipinler'in Davao kenti yakınlarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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