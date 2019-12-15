O ülke şiddetli deprem! 6.9 ile sallandılar

Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem
Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Filipinler'in Davao kenti yakınlarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar Geliyor...
Filipinler'in Davao kenti yakınlarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar Geliyor...
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