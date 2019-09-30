Filipinler'de cezaevinde çıkan kavgada 2 kişi öldü, onlarca yaralı var
Filipinler'in başkenti Manila'da cezaevinde çete üyeleri arasında çıkan kavgada en az iki mahkum öldü, 34'ü yaralandı.
- AA
Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, Manila cezaevinde çete üyeleri arasında çıkan kavgada en az iki mahkumun öldüğünü bildirdi.
Yetkililer, kavga sırasında yaralanan 34 mahkumdan 9'unun durumunun ciddi olduğunu ifade etti.
Aşırı kalabalık olduğu belirtilen cezaevinde mahkumların yatak yüzünden kavga ettiği belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.