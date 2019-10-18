22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7657
  • 6,4142
  • 281.487
  • 98058.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Filipinler'de çıkan yangında 200 ev kül oldu, 700 aile tahliye edildi

Filipinler'in Navotas şehrinde bir yerleşim yerinde çıkan ve hızla yayılan yangında yaklaşık 200 ev kül oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

"CNN Philippines"in haberine göre, Navotas itfaiye şefi Bartolome Biliran, yerel saatle 02.30 sularında çıkan yangın için 20 dakika içinde beşinci alarm seviyesine geçildiğini belirtti.

Biliran, yangının çıktığı bölgedeki evler hafif malzemeler kullanılarak inşa edildiği için yangının hızla yayıldığını söyledi.

Alevlerin 06.00 civarında kontrol altına alındığını ifade eden Biliran, yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığını, kayıp kimsenin olup olmadığını tespit etmeye çalıştıklarını kaydetti.

"Manila Bulletin" gazetesinin haberinde, yangında yaklaşık 200 evin yanarak kül olduğu belirtildi.

Navotas Afet Riski Azaltma ve Yönetimi kurumundan yapılan açıklamada, yangında evleri hasar gören ya da tamamen yanan 700 ailenin geçici barınaklara yerleştirildiği kaydedildi.

Yangının çıkış nedenini ve yol açtığı hasarı belirlemek için soruşturma başlatıldı.

ABD-Türkiye anlaşması sonrası 2018 yılındaki bu sözler gündem oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Van'da terör saldırısı: 1 askerimiz şehit oldu

Van'da terör saldırısı: 1 askerimiz şehit oldu

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Çirkin mektup ABD'yi rezil etti

Çirkin mektup ABD'yi rezil etti

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 702 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 702 terörist etkisiz hale getirildi

Hayvancılık ya da tarım yatırımı yapmak isteyenlere güzel haber

Hayvancılık ya da tarım yatırımı yapmak isteyenlere güzel haber

Tarzan’ın oğlu annesini öldürdü

Tarzan’ın oğlu annesini öldürdü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde panik anları

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde panik anları

'Altın tozu' diye satmaya çalıştılar, kıskıvrak yakalandılar

'Altın tozu' diye satmaya çalıştılar, kıskıvrak yakalandılar
 

POPÜLER HABERLER

Canlı yayında gergin anlar! Mete Yarar, CHP´li Yarkadaş´ı yerden yere vurdu

Canlı yayında gergin anlar! Mete Yarar, CHP´li Yarkadaş´ı yerden yere vurdu

'El Chapo'nun oğlu için savaş çıktı, sokaklar ceset doldu!

'El Chapo'nun oğlu için savaş çıktı, sokaklar ceset doldu!

Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçıyor

Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçıyor

Ara Güler'in objektifinden İstanbul fotoğrafları

Ara Güler'in objektifinden İstanbul fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA