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Dünya

Filipinler'de DEAŞ mensubu kişi öldürüldü

Filipinler'de güvenlik güçleriyle terör örgütü DEAŞ bağlantılı gruplardan biri arasında çıkan çatışmada, grubun mensubu bir kişi öldürüldü, diğeri yakalandı.

AA2 Haziran 2022 Perşembe 16:21 - Güncelleme:
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Askeri yetkililerce yapılan açıklamada, Cotabato eyaletindeki M'lang kasabasında güvenlik güçleriyle, DEAŞ'a yakın gruplardan birinin mensupları arasında çatışma yaşandığı bildirdi.

Çatışmada örgüt üyelerinden birinin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, bir diğerinin yakalandığı ve birkaçının da kaçtığı kaydedildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği aktarıldı.

Filipinler'de Moro İslami Kurtuluş Cephesi ile hükümet arasında 2014'te imzalanan barış anlaşmasına rağmen DEAŞ'a bağlılık sözü veren bazı küçük gruplar, çatışmaya devam ediyor.

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