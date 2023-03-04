Filipinler'de Vali Degamo silahlı kişilerce öldürüldü

Polise göre, askeri üniformalı, suikast tüfekleri taşıyan en az 6 kişi, Pamplona kasabasındaki evinde Degamo ile görüştüğü köylülere ateş açtı.

Degamo'nun saldırıda hayatını kaybettiğini belirten polis, silahlı kişilerin olaydan sonra kaçtıklarını kaydetti.

Ayrıca öldürülen valinin eşi Pamplona Belediye Başkanı Janice Degamo, Facebook'ta paylaştığı videoda saldırıda 5 köylünün de yaşamını yitirdiğini belirtti.

Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, nakit ve tıbbi yardım istemek için Degamo'nun evinin önünde toplanan yerel yetkililer ve yoksul köylülerin şahit olduğu saldırıyı kınadı.

Marcos, yaptığı açıklamada, "Hükümet, bu alçakça ve iğrenç suçun faillerini adalete teslim edene kadar rahat etmeyecek." dedi.

Degamo'nun öldürülmesi, hükümetin yetkililere yönelik şiddetle mücadele taahhüdüne rağmen bu tür şiddet olaylarının sürdüğü ve sorumlulara yönelik kovuşturmaların başarısız olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Geçen ay Lanao del Sur eyaletinin Valisi Mamintal Alonto Adiong Jr. uğradığı silahlı saldırıda yaralanmış, 4 koruması yaşamını yitirmişti.

Aynı tarihlerde polis üniforması giyen kimliği belirsiz kişilerce kuzeydeki Aparri kasabasının Belediye Başkan Yardımcısı Rommel Alameda'nın aracına ateş açılmıştı. Şüpheliler halen bulunamadı.

