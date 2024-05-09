İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2024 Perşembe / 2 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2474
  • EURO
    34,8782
  • ALTIN
    2422.37
  • BIST100
    10268.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Filistin asıllı cerrah Gassan Ebu Sitte'nin Hollanda'ya girişi yasaklandı
Dünya

Filistin asıllı cerrah Gassan Ebu Sitte'nin Hollanda'ya girişi yasaklandı

Almanya ve Fransa'dan sonra Hollanda makamlarının da Filistin asıllı cerrah Gassan Ebu Sitte'nin ülkeye girişine izin vermeyeceği bildirildi.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 21:44 - Güncelleme:
Filistin asıllı cerrah Gassan Ebu Sitte'nin Hollanda'ya girişi yasaklandı
ABONE OL

İnsan hakları örgütü The Rights Forum tarafından yapılan yazılı açıklamada, Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı Rektörü Ebu Sitte'nin gelecek hafta Amsterdam Üniversitesinde ve kendi kurumlarının düzenlediği bir konferansta konuşma yapmak için davet edildiği belirtildi.

Açıklamada, Almanya'nın Ebu Sitte'ye koyduğu 1 yıllık Schengen bölgesine giriş yasağı nedeniyle cerrahın Almanya ve Fransa'dan sonra Hollanda'ya da girişinin yasaklandığı aktarıldı.

Ebu Sitte'nin haftaya bazı Hollandalı milletvekilleri ile görüşmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, Hollanda'nın Almanya ve Fransa örneğini takip ettiği kaydedildi.

Açıklamada, The Rights Forum Müdürü Gerard Jonkman'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Ebu Sitte'nin Hollanda'ya da girişinin reddedilmesi şoke edici ve bizim açımızdan tamamen kabul edilemez. Görünüşe göre hükümetimiz, Ebu Sitte'nin konuşmasını Hollanda'nın İsrail'le yakın ilişkilerine ve Gazze'deki katliamdaki suç ortaklığına yönelik bir tehdit olarak görüyor. Karar, ifade özgürlüğü gibi temel özgürlüklere tamamen aykırıdır."

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından 9 Ekim 2023'te bölgeye giderek 40 gün görev yapan Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı Rektörü Ebu Sitte, nisanda Gazze'de yaşadıklarını anlatması için Berlin'deki konferansa davet edilmiş ancak ülkeye girişi engellenmişti.

Ebu Sitte'nin, Fransız Parlamentosunun üst kanadı olan Senato'da "Fransa'nın Filistin'de uluslararası hukukun uygulanmasındaki sorumluluğuna" ilişkin etkinlikte konuşma yapmak için 4 Mayıs'ta gittiği Paris'teki havalimanında da Fransa topraklarına girişine izin verilmemişti.

  • cerrah Gassan Ebu Sitten
  • Hollanda giriş izni
  • Filistin kökenli

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.