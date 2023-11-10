Filistin: Asya ülkeleri, ABD ve Batı'ya etki yapabilir

Toplantı sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Filistin'in Bağdat Büyükelçisi Ahmed el-Ruvaydi, "Asya ülkeleri, ABD ve Batı'ya etki yapabilir." dedi. Ruvaydi, bunun Gazze ve tüm Filistin halkı için olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi.



Irak'ın Gazze'de yaşananlarla ilgili tutumundan övgüyle bahseden Ruvaydi, Gazze'ye gıda yardımının yapılabilmesinin önemini dile getirdi.



- "CUMHURBAŞKANIMIZ VE TÜRK MİLLETİNİN FİLİSTİN'E VERDİĞİ DESTEĞİ BÜTÜN DÜNYA BİLİYOR"



AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) APA Komisyon Başkanı Abdulkadir Emin Önen, toplantıda İsrail'in Filistin'e karşı katliama varan zulmünün eleştirilip, kınandığını belirtti.



Önen, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin başından beri İsrail'in Gazze'ye karşı zulmü karşısında Filistin'e verdiği desteği bütün dünya biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konunun çözümü konusunda Birleşmiş Milletlerde sarf ettiği bütün diyalogları da hepimiz biliyoruz." dedi.

Irak'ta bulunan Asya ülkelerinin vekilleriyle de bu konunun dünyanın gündemine gelmesi için çalıştıklarını kaydeden Önen, tüm parlamenter heyetlerle bilirlikte fikir birliği içerisinde olunduğunu ifade etti.

Önen, "Bağdat'tan İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı kınıyoruz ve lanetliyoruz. Filistin halkının da her daim yanında olduğumuzu bildiriyoruz." şeklinde konuştu.

Bağdat'taki toplantı sonunda Gazze'de yaşananlarla ilgili bir sonuç bildirgesi yayınlanacak.

