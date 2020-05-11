AA 11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:46 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:46

Haftalık olağan kabine toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Iştiyye, İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Filistin toprağı olan Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planına tepki gösterdi.

İsrail'in "ilhak" etmeyi planladığı Ürdün Vadisi'nin Batı Şeria'nın yüzde 28'ini oluşturduğunu belirten Iştiyye, "Filistin'in meyve sepeti olarak değerlendirilen Ürdün Vadisi, Filistin'in Ürdün ve dünyaya açılan kapısıdır." dedi.

Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını uygulaması halinde uluslararası topluma İsrail ile olan iş birliğini sonlandırma çağrısı yapan Iştiyye, şöyle devam etti:

"Buradan dünyaya, uluslararası hukukun savunucularına şunu söylemek istiyorum, kınamak İsrail'e karşı işe yaramıyor. İlhaka tepki için bir taraftan İsrail'e yönelik etkili bir boykot uygulanmalı, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti tanınmalı ve Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkı kabul edilmeli."

Başbakan Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın yaptığı koalisyon anlaşmasına göre, Netanyahu 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki bazı bölgelerin "İsrail'e ilhak" edilmesini bakanlar kurulunda veya mecliste oylamaya sunabilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

İsrail ve ABD'li yetkililerden oluşan ortak komisyon sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

ABD'nin desteğini arkasına alan İsrail'in haritalandırma sürecinin tamamlanmasının ardından Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" etmesi bekleniyor.



