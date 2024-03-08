Filistin bayraklı kişiyi öldüresiye dövdüler... Atina'da İsrail izleri!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrailli holiganlar, elinde Filistin bayrağı taşıyan bir kişiyi yaraladı.TOPLU YÜRÜYÜŞTE SALDIRDILAR
Yunan basınında yer alan haberlere göre, UEFA Avrupa Konferans Ligi kapsamındaki mücadele için Atina'ya gelen Maccabi Tel-Aviv futbol takımı taraftarları, Sintagma Meydanı'nda toplu yürüyüşe geçti.
Holiganlar, yürüyüş sırasında elinde Filistin bayrağı taşıyan yabancı uyruklu kişiye saldırdı.
Saldırı sonucu yaralanan kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.
Maccabi Tel-Aviv ile Olimpiakos futbol takımları bu akşam karşılaştı.