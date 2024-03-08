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Dünya

Filistin bayraklı kişiyi öldüresiye dövdüler... Atina'da İsrail izleri!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrailli futbol takımı Maccabi Tel Aviv takımı taraftarları, “Özgür Filistin” sloganı attığı iddia edilen Arap kökenli bir kişiyi öldüresiye dövdü.

Ajanslar 8 Mart 2024 Cuma 04:58 - Güncelleme:
Filistin bayraklı kişiyi öldüresiye dövdüler... Atina'da İsrail izleri!
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrailli holiganlar, elinde Filistin bayrağı taşıyan bir kişiyi yaraladı.

TOPLU YÜRÜYÜŞTE SALDIRDILAR

Yunan basınında yer alan haberlere göre, UEFA Avrupa Konferans Ligi kapsamındaki mücadele için Atina'ya gelen Maccabi Tel-Aviv futbol takımı taraftarları, Sintagma Meydanı'nda toplu yürüyüşe geçti.

Holiganlar, yürüyüş sırasında elinde Filistin bayrağı taşıyan yabancı uyruklu kişiye saldırdı.

FİLİSTİN BAYRAKLI KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırı sonucu yaralanan kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.

Maccabi Tel-Aviv ile Olimpiakos futbol takımları bu akşam karşılaştı.

  • Atina
  • Maccabi Tel Aviv
  • Arap kökenli

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