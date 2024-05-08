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Dünya

Filistin destekçilerine, Fransız polisinden biber gazlı müdahale!

Fransa'nın başkenti Paris'te polis ekipleri Sorbonne Üniversitesi önünde toplanan Filistin destekçisi öğrencilere karşı biber gazı kullandı.

AA8 Mayıs 2024 Çarşamba 00:15 - Güncelleme:
Filistin destekçilerine, Fransız polisinden biber gazlı müdahale!
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Sorbonne Üniversitesinin bir amfisinde kamp kuran eylemciler, üniversite yönetiminin Gazze'deki "soykırıma" katkı sağlayan üniversite ve firmalarla olan ortaklıklarına son vermesini talep etti.

Öğrenci eylemlerine yönelik baskının son bulmasını ve Filistin'deki üniversitelerin yeniden inşa edilmesini isteyen eylemcilere destek için, başka öğrenciler de üniversitenin önünde toplandı.

"Refah hepimiz seninleyiz", "Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız" ve "Cezayir kazandı, Filistin de kazanacak" sloganlarını atan öğrenciler, Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını talep etti.

Polisler, öğrencilere biber gazı sıktı ve kalkanlarıyla öğrencileri iterek üniversitenin girişinden uzaklaştırdı. Üniversiteye giren polisler, amfide eylem yapan öğrencileri de zorla dışarı çıkardı.

Polisler, bir öğrenciyi kollarından ve bacaklarından tutarak üniversiteden dışarı çıkardı.

İki eylemci de, polisin kendilerini götürmesine tepki göstermek için üniversitenin önünde yola yattı.

Soyadını vermeyen Sorbonne Üniversitesi öğrencisi Yasmine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin, Gazze'deki "soykırımı" ve üniversitelerin bu "soykırıma" yönelik suç ortaklığını protesto ettiğini belirtti.

Yasmine, Sorbonne Üniversitesinin, İsrail'in silahlanmasına ve Filistin topraklarının "işgal" edilmesine katkı sağlayan İsrail üniversiteleriyle işbirliği nedeniyle Gazze'deki "soykırımın" suç ortağı olduğunu söyledi.

Öğrencilerin üniversitelerinden Gazze'de yaşananlarla ilgili tutum sergilemesini istediğini kaydeden Yasmine, İsrail'in Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatmasını "katliam" olarak nitelendirdi.

Yasmine, İsrail'in Gazze Şeridi'ni yaşanmaz bir hale getirdiğine vurgu yaparak, polisin Filistin'e destek eylemlerinin yapıldığı kampüslere girmesini "utanç verici" olarak niteledi.

  • Pariste polis
  • Filistin destekçileri
  • biber gazı

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