Filistin Devlet Başkanı Abbas: Bir karış toprağımız koparılamaz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'ye son siyasi gelişmeler ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaşı durdurma çabaları hakkında bilgi verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne'yi Ramallah'taki makamında kabul etti.

Abbas, görüşme sırasında Sejourne'ye İsrail'in özellikle Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarındaki son gelişmeler ve Filistin halkına yönelik soykırım savaşının bir an önce durdurulması için gösterilen çabalar hakkında bilgi verdi.

Devlet Başkanı Abbas, barınma merkezleri ve hastanelerin vatandaşların acılarını hafifletmek için gerekli olanı sağlamada üzerlerine düşen görevi yerine getirebilmeleri için Gazze Şeridi'ne insani ve tıbbi yardımın ulaştırılmasının hızlandırılmasının ve arttırılmasının önemini vurguladı,

Filistin Devleti'nin Gazze'de, Batı Şeria'da veya Doğu Kudüs'te herhangi bir Filistin vatandaşının yerinden edilmesini tamamen reddettiğini yineleyen Abbas, Gazze'nin Filistin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu ve İsrailli yetkililerin Gazze Şeridi'ni Filistin topraklarından ayırma, bir karış toprağını koparma veya yeniden işgal etme planlarının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Abbas, İsrail'in, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik devam eden uygulama ve saldırılarını durdurmasının yanı sıra Filistin fonlarına el koymayı ve Yahudi yerleşimcilerin Filistin halkına yönelik suç işlemeyi bırakması gerektiğini vurguladı.

Devlet Başkanı Abbas, Fransa'nın "ateşkesi destekleme, Gazze ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki Filistinli sivillerin hedef alınmasını durdurma ve uluslararası hukuka saygı gösterme yönündeki" tutumunu "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla Filistin Devleti'nin tanınması ve tam üyeliğinin desteklenmesine" dönüştürmesi çağrısı yaptı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 478 Filistinli öldürüldü, 66 bin 835 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 225'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 562 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 181 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.