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Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Gazze için askeri bir çözüm yok

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile yaptığı görüşmede, Gazze Şeridi için askeri bir çözümün olmadığını söyledi.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 00:19 - Güncelleme:
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Gazze için askeri bir çözüm yok
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Ramallah'taki başkanlık binasında bir araya gelen Abbas ve Cameron, işgal altındaki Filistin toprakları ve Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri görüştü.

Abbas, "Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te halkımıza yönelik İsrail saldırılarının derhal durdurulması ve Gazze Şeridi'ne insani yardımın ulaştırılmasının hızlandırılması gerekiyor." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın durumuna ilişkin Abbas, "Batı Şeria'da işgal güçleri ve terörist yerleşimcilerin saldırılarının durdurulması gerekiyor." diye konuştu.

Abbas, Batı Şeria veya Gazze Şeridi'nden Filistinlilerin göçe zorlanmasını reddettiğini yineleyerek, "Gazze Şeridi için askeri bir çözüm mevcut değil." ifadesini kullandı.

"Gazze, Filistin Devletinin ayrılmaz bir parçasıdır." diyen Abbas, İsrail'in, Gazze'yi Batı Şeria'dan ayırma, bölme veya yeniden işgal etme planlarının ne kabul ne de sözkonusu edilmesinin mümkün olduğunun altını çizdi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "İsrail işgal makamları, baskıcı uygulamalarına, etnik temizliğine, iki devletli çözümü baltalamaya, terörist yerleşimcilerin suçlarına ve işgal güçlerinin saldırılarına son vermelidir. Filistin'in vergi fonlarına el koymayı bırakmalıdır." ifadelerini kullandı.

Abbas, güvenlik ve barışın iki devletli siyasi çözüme yönelmekle gerçekleşeceğini belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron da Filistin Devleti'nin tanınması ve Birleşmiş Milletler'e tam üye olmasına yönelik çabaların desteklenmesinin uluslararası meşruiyet kararlarına ve Arap Barış Girişimi'ne dayanan siyasi çözümün uygulanması için önemli bir giriş noktası olduğunu söyledi.

Uluslararası garantiler ve belirli bir takvimle kapsamlı bir barış planının hayata geçirilmesine değinen Abbas, bu planın uygulanması için uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesine yönelik Arap ve uluslararası çevrelerin fikir birliği içinde olduğunu ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cameron'ın bu hafta bölgedeki üst düzey liderlerle yürüteceği temaslarda Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması, esirlerin serbest kalması ve sürdürülebilir, kalıcı bir ateşkese ulaşılmasına odaklanacağı belirtilmişti.

Açıklamada, Cameron'ın İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile görüşerek Gazze'ye insani yardımların hızla önemli ölçüde artırılması çağrısında bulunacağı ve ülkesinin, yüksek sivil kayıp sayısından duyduğu endişeyi ileteceği kaydedilmişti.

  • Filistin Devlet Başkanı
  • Gazze Şeridi
  • askeri çözüm

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