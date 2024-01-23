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Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Gazze'den asla vazgeçmeyeceğiz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in işgali ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin Filistin devletinin bir parçası ve halkının vazgeçilemez önceliklerden olduğunu söyledi.

AA23 Ocak 2024 Salı 03:59 - Güncelleme:
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Gazze'den asla vazgeçmeyeceğiz
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, Orta Doğu Barış Kiliseleri Konseyi (MECC) heyetini kabul etti.

Abbas, "Gazze Şeridi, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır. İşgal devleti (İsrail) makamlarının burayı veya herhangi bir bölümünü ayırma planları kabul edilemez veya üzerinde çalışılamaz." dedi.

İsrail tarafından el konulan Filistin vergi fonlarının Filistin makamlarına aktarılmasının önemine vurgu yapan Abbas, "Gazze Şeridi'nden asla vazgeçmeyeceğiz ve buranın halkının önceliği vardır. Gazze Şeridi'nin halkı Filistin devletinin sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, 21 Ocak'ta, İsrail kabinesinin, Gazze Şeridi'nin payı dışındaki vergi gelirlerinin Filistin yönetimine aktarılmasını onaylamasına ilişkin, Filistin yönetiminin mevcut mali krizin çözümüne ilişkin tüm seçenekleri değerlendirdiğini belirtmişti.

İsrail tarafından Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'ne ayırdığı fonun aktarılmasını engelleme çabalarını reddettiklerini belirten Şeyh, uluslararası topluma, İsrail'i Filistin'in tüm fonlarını aktarmaya zorlaması çağrısında bulunmuştu.

İsrail kabinesi, 21 Ocak'ta, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin payı dışındaki vergi gelirlerinin Filistin yönetimine aktarılmasını onaylamıştı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, "Tel Aviv'de bulunan Kirya Askeri Üssü'nde toplanan siyasi güvenlik kabinesi, vergi fonlarının Filistin yönetimine ve Gazze tahsislerinin Norveç'e aktarılmasına ilişkin bir planı onayladı." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail, Filistin'in ithal ettiği malların gümrük vergilerini "Filistin yönetimi adına" topluyor ve Filistin'e ortalama aylık 190 milyon dolar ödeme yapıyor. Bu vergiler, Filistin ekonomisi için önemli bir gelir sağlıyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlayan saldırılardan bu yana geçen süredeki vergi gelirlerinin tamamını Filistin yönetimine devretmeyi reddetmişti.

Buna karşı Filistin yönetimi ise kasım ayında İsrail'in Gazze'ye tahsis edilen miktarı keserek yaptığı ödemeyi (yaklaşık 162 milyon dolar) kabul etmeyerek İsrail'e iade etmişti.

Kesinti nedeniyle Filistin yönetimi, memurların maaşlarının ödemesini son iki ay içinde geciktirmiş ve maaşların bir kısmını ödemek için yerel bankalardan borç alınmıştı.

İsrail merkezli "Walla" haber sitesi ise 29 Aralık'ta "ABD yönetiminin son haftalarda İsrail hükümetine, alıkoyduğu Filistin vergi gelirlerini serbest bırakması için baskı yaptığını" yazmıştı.

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