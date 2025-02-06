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Dünya

Filistin Devlet Başkanlığı: Topraklarımız yatırım projesi değildir

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, Filistin'in satılık veya bir yatırım projesi olmadığını vurguladı.

IHA6 Şubat 2025 Perşembe 18:57 - Güncelleme:
Filistin Devlet Başkanlığı: Topraklarımız yatırım projesi değildir
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Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Rudeyne, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceği" ve "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı" yönelik açıklamalarında tepki gösterdi.

"1948 VE 1967 FELAKETLERİNİN TEKRARLANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Rudeyne, toprağı, tarihi ve kutsal mekanlarıyla Filistin'in satılık veya bir yatırım projesi olmadığını vurguladı. Filistin halkının haklarının pazarlık konusu yapılamayacağını belirten Rudeyne, Filistin devletinin başkenti Doğu Kudüs de dahil olmak üzere, ister Gazze Şeridi'nde ister Batı Şeria'da olsun, topraklarının bir karışından bile vazgeçmeyeceğini aktardı. Rudeyne, "Filistin halkı ve liderliği 1948 ve 1967 felaketlerinin tekrarlanmasına izin vermeyecek ve ne Filistin'de ne de topraklarında yeri olmayan yatırım projeleriyle haklı davalarını tasfiye etmeyi amaçlayan her türlü planı engelleyecektir" dedi.

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ABD yönetiminin Filistinlileri yerinden etme planlarına karşı tüm dünyanın uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuktan kaynaklanan tek bir dil konuştuğunu belirten Rudeyne, ABD yönetiminin ise farklı bir dil konuştuğunu ifade etti.

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