Filistin devletini tanıyacaklarını duyurmasının ardından karalama kampanyasına maruz kalan Sanchez, görevinden istifa etmeyecek

Sanchez, Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da soru almadan kamuoyuna yaptığı açıklamada, "İspanyol toplumundan bir kez daha örnek olmasını rica ediyorum. Bizi etkileyen kötülükler küresel bir hareketin parçasıdır. Demokrasinin nasıl savunulduğunu tüm dünyaya gösterelim." dedi.

"Eşim ve ben biliyoruz ki bu karalama kampanyası bitmeyecek. 10 yıldır bunun acısını çekiyoruz ve üstesinden gelebiliriz" diye konuşan Sanchez, "ülkesine liderlik etme ve daha da güçlenerek yoluna devam etme kararı aldığını" söyledi.

Pedro Sanchez, İspanya siyasetindeki sorunun ne tür bir toplum ve ne tür bir ülke istemekle alakalı olduğunu" vurgulayarak, "Ülkemizin bu düşünceye ihtiyacı var. Çamur atmanın kamusal yaşamımızı kirletmesine çok uzun bir zamandır izin veriyoruz." ifadesini kullandı.

Sahte haber ve sahte siyasi gündemlerin İspanya'yı toplum olarak yıprattığını ve bununla topyekun mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Sanchez, "mağdurlara değil, saldırganlara odaklanmaları gerektiğinin" altını çizdi.

Sanchez, muhalefetteki sağ ve aşırı sağ partileri hedef alarak, "itibarsızlaştırma kampanyasının bir demokratik sapkınlık olduğunu" kaydetti.

Pedro Sanchez, görevine devam etme kararı almasında geçen hafta sonu boyunca kendisi için yapılan destek gösterilerinin de etkili olduğunu belirterek, başta Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) destekçileri ve siyasetçiler olmak üzere herkese teşekkür etti.

Başbakan Sanchez'in görevine devam etme kararı, PSOE çevresinde "büyük bir sevinçle" karşılandı.

- SANCHEZ'İN VATANDAŞA MEKTUBU



Vatandaşa hitaben 24 Nisan'da yazdığı mektupta, "Buna değer (istifa etmeye) mi?" sorusunu sorduğunu hatırlatan Sanchez, "Buna açık bir cevabım var. Masum insanlara saldırılara izin verirsek buna değmez. Yalanların tartışmanın yerini almasına izin verirsek buna değmez. Mektup endişe verici olabilir çünkü siyasi hesaplardan kaynaklanmıyor. Bu durumları yaşamanın ne kadar acı verici olduğunu beni kırmak isteyenlerin önünde anladım. Açık bir inançla hareket ettim. Bu ideolojik bir soru değil. Saygı, haysiyet ve ilke meselesi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Başbakan Sanchez, 24 Nisan'da X hesabından yaptığı ve "Vatandaşa mektup" başlığını attığı dört sayfalık açıklamada, muhalefetteki sağ ve aşırı sağ partileri "ülke gerçeğinden çok uzak kalmak, seçim yenilgisi kabul etmemek, meşru hükümete saygı göstermemek ve karikatürü andıran iddialar ortaya atarak, çamur makinesi gibi sürekli kendisine ve etrafındakilere iftira atmakla" suçlamıştı.

Sanchez, istifa edip etmemeyi düşünmek için 5 gün boyunca kamuya açık tüm görüşmelerini iptal etmişti.

PSOE lideri olan 52 yaşındaki Sanchez, 2018-2019, 2020-2023 ve son olarak Kasım 2023'te kurulan azınlık sol koalisyon hükümetle üç dönem art arda başbakanlık görevini yürütüyor.

Sanchez'in bu hareketi, ana muhalefetteki Halk Partisi'nin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo tarafından "ciddiyetsizlikle ve mağduru oynamakla" suçlanmıştı.

- SANCHEZ'İN EŞİ HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR



Öte yandan, Sanchez'in eşi Begona Gomez'e yönelik "nüfusunu kullanarak bazı iş çevrelerine etki yapmak ve yolsuzluk" iddialarıyla 5 Nisan'da suçlamalar yapan aşırı sağcı "Temiz Eller" sendikası Genel Sekteri Miguel Bernard, İspanya Başbakanının vatandaşa mektubundan sonra bu iddiaları sadece basındaki bilgilere göre, doğruluğunu bilmeden ortaya attığını açıklamıştı.

Savcılık da "suç unsuru teşkil eden herhangi bir delil bulunmadığından" dolayı Başbakan Sanchez'in eşi hakkında açılan soruşturmanın kapatılmasını istemişti.

Temiz Eller'in suç duyurusu sonrasında Gomez hakkındaki iddialarla ilgili gizli bir soruşturma açtığı duyurulan hakim Juan Carlos Peinado'nın 10 Mayıs'ta söz konusu haberleri yapan gazetecileri dinleyip, kararını vermesi öngörülüyor.