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Dünya

Filistin direniş grupları: Gazze'deki saldırılar durmadan esir takası olmayacak

Filistin direniş grupları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tamamen durmadan Tel Aviv ile herhangi bir anlaşma ya da esir takası yapmayacaklarını yineledi.

AA12 Ocak 2024 Cuma 05:44 - Güncelleme:
Filistin direniş grupları: Gazze'deki saldırılar durmadan esir takası olmayacak
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Filistin'deki direniş gruplarının Gazze'deki gelişmeleri ele aldığı toplantının ardından Hamas'ın Telegram hesabından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Filistin halkına yönelik saldırılar tam olarak sona ermeden hiçbir anlaşma ya da esir takası yapılmayacağı yönündeki ulusal pozisyonumuzu teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Arap ve İslam dünyasına "İsrail'e ve ABD'ye karşı ayaklanarak onlarla ilişkileri kesme" çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'in işlediği suçlara karşı hukuk mücadelesi yürüten Güney Afrika'nın tutumundan ise övgüyle bahsedildi.

Filistin direniş gruplarının toplantısının yapıldığı yer ve katılan grupların isimlerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Hamas başta olmak üzere Filistin direniş grupları daha önce pek çok defa, Gazze'deki saldırılar durmadan esir takası olmayacağını belirtmişti.

  • esir takası
  • Filistin direniş
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